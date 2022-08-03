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Мистическая пятерка

Мистическая пятерка (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Spooky Buddies
Фэнтези, Ужасы84 мин0+

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О фильме

Мистической пятерке вместе с их новыми друзьями: Пипом, Зельдой, Родни и Скипом — предстоит померяться силами со злым колдуном Уорвиком и разрушить его коварный план порабощения мира.

Страна
США, Канада
Жанр
Семейный, Ужасы, Кино для детей, Фэнтези
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мистическая пятерка»