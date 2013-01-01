Мистериум. Начало
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Мистериум. Начало

Мистериум. Начало (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Kvinden i buret
Детективы, Триллеры92 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Экранизация приключений детективов Карла Мерке и Асада, работающих в Департаменте Q, занимающемся «глухарями». Взявшись за дело пятилетней давности об исчезновении женщины по имени Мерет они внезапно выходят на след маньяка-психопата.

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Информация

Страна
Дания
Качество
SD
Жанры
Детективы, Триллеры

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мистериум. Начало»

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