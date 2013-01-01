Мистериум. Начало (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Kvinden i buret
Детективы, Триллеры92 мин18+
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Сюжет
Экранизация приключений детективов Карла Мерке и Асада, работающих в Департаменте Q, занимающемся «глухарями». Взявшись за дело пятилетней давности об исчезновении женщины по имени Мерет они внезапно выходят на след маньяка-психопата.
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Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb
- МНРежиссёр
Миккель
Нёргор
- НЛАктёр
Николай
Ли Каас
- ФФАктёр
Фарес
Фарес
- ПШАктёр
Пер
Шил Крюгер
- ТЛАктёр
Троэльс
Любю
- ОБАктёр
Ойвинд
Б. Фабрициус Холм
- СПАктёр
Сёрен
Пильмарк
- ДДАктриса
Дивья
Дас
- АБАктриса
Анна
Берског Хаугер
- СРАктриса
Соня
Рихтер
- РБАктёр
Расмус
Ботофт
- Сценарист
Николай
Арсель
- ЮАСценарис�т
Юсси
Адлер-Олсен
- ПОПродюсер
Петер
Ольбек Йенсен
- ЛВПродюсер
Луиза
Вест
- ЙБПродюсер
Йонас
Баггер
- КБПродюсер
Карен
Бентзон
- СШХудожник
Сорен
Шварцберг
- ЭКОператор
Эрик
Кресс