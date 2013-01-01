Мистериум. Начало (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Экранизация приключений детективов Карла Мерке и Асада, работающих в Департаменте Q, занимающемся «глухарями». Взявшись за дело пятилетней давности об исчезновении женщины по имени Мерет они внезапно выходят на след маньяка-психопата.



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