Мистериум: Эффект Марко
Wink
Фильмы
Мистериум: Эффект Марко
7.72021, Marco effekten
Триллеры, Криминал119 мин18+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

Мистериум: Эффект Марко (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

14-летнего Марко, бежавшего от преследований своего преступного клана, арестовывает полиция: у парня находят паспорт пропавшего государственного чиновника, обвиненного в педофилии. Инспектор Карл Мерк намерен установить связь между исчезнувшим мужчиной и подростком, а также помочь Марко, жизни которого угрожает не только его собственная семья.

Мистериум: Эффект Марко смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Германия, Дания
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Триллеры

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мистериум: Эффект Марко»

Всё