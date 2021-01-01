Мистериум: Эффект Марко (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

14-летнего Марко, бежавшего от преследований своего преступного клана, арестовывает полиция: у парня находят паспорт пропавшего государственного чиновника, обвиненного в педофилии. Инспектор Карл Мерк н�амерен установить связь между исчезнувшим мужчиной и подростком, а также помочь Марко, жизни которого угрожает не только его собственная семья.



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