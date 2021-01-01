7.72021, Marco effekten
Триллеры, Криминал119 мин18+
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Мистериум: Эффект Марко (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
14-летнего Марко, бежавшего от преследований своего преступного клана, арестовывает полиция: у парня находят паспорт пропавшего государственного чиновника, обвиненного в педофилии. Инспектор Карл Мерк н�амерен установить связь между исчезнувшим мужчиной и подростком, а также помочь Марко, жизни которого угрожает не только его собственная семья.
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.3 IMDb
- МЗРежиссёр
Мартин
Зандвлиет
- Актёр
Ульрих
Томсен
- ЗЮАктёр
Заки
Юссеф
- СТАктриса
Софи
Торп
- АМАктёр
Андерс
Маттесен
- ЛОАктёр
Лобус
Ола
- ХНАктёр
Хенрик
Ноэль Олесен
- ТВАктёр
Томас
В. Габриельссон
- ЛКАктриса
Лиза
Карлехед
- КФАктёр
Каспар
Филлипсон
- ЛГАктриса
Луиз
Гаммельгор
- МЗСценарист
Мартин
Зандвлиет
- ЮАСценарист
Юсси
Адлер-Олсен
- МРПродюсер
Микаэль
Рикс
- СФПродюсер
Сандра
Фосс
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- АМХудожник
Анна
Майерова
- МВХудожник
Мартин
Вачкар
- СМКомпозитор
Суне
Мартин