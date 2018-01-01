Wink
Фильмы
Миссия: Неадекватна
Актёры и съёмочная группа фильма «Миссия: Неадекватна»

Актёры и съёмочная группа фильма «Миссия: Неадекватна»

Режиссёры

Ларри Чарльз

Ларри Чарльз

Larry Charles
Режиссёр

Актёры

Николас Кейдж

Николас Кейдж

Nicolas Cage
АктёрGary Faulkner
Расселл Брэнд

Расселл Брэнд

Russell Brand
АктёрGod
Венди Маклендон-Кови

Венди Маклендон-Кови

Wendi McLendon-Covey
АктрисаMarci Mitchell
Амер Чадха-Пател

Амер Чадха-Пател

Amar Chadha-Patel
АктёрOsama Bin Laden / Shoe Bomber (в титрах: Amer Chadha-Patel)
Уилл Сассо

Уилл Сассо

Will Sasso
АктёрRoy
Денис О’Хэр

Денис О’Хэр

Denis O'Hare
АктёрAgent Doss
Рэйн Уилсон

Рэйн Уилсон

Rainn Wilson
АктёрAgent Simons
Мэттью Модайн

Мэттью Модайн

Matthew Modine
АктёрDr. Ross
Ченоа Морисон

Ченоа Морисон

Chenoa Morison
АктрисаLizzie

Сценаристы

Раджив Джозеф

Раджив Джозеф

Rajiv Joseph
Сценарист

Продюсеры

Эмиль Гладстоун

Эмиль Гладстоун

Emile Gladstone
Продюсер
Джеймс Д. Штерн

Джеймс Д. Штерн

James D. Stern
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Чихачёв

Сергей Чихачёв

Актёр дубляжа
Сергей Смирнов

Сергей Смирнов

Актёр дубляжа
Елена Шульман

Елена Шульман

Актриса дубляжа
Василий Дахненко

Василий Дахненко

Актёр дубляжа
Антон Эльдаров

Антон Эльдаров

Актёр дубляжа

Операторы

Энтони Хардвик

Энтони Хардвик

Anthony Hardwick
Оператор

Композиторы

Дэвид Ньюман

Дэвид Ньюман

David Newman
Композитор