Мирай из будущего (фильм, 2018) смотреть онлайн

Четырехлетний малыш Кун привык купаться в родительском внимании и чувствовать себя центром вселенной, как вдруг у него появляется конкурент — сестренка Мирай. Мальчик ужасно ревнует и ведет себя из рук вон плохо, пока к нему не приходит 16-летняя Мирай из фантастического мира будущего.

