Мирай из будущего (фильм, 2018) смотреть онлайн
9.32018, Mirai no Mirai
Аниме, Фэнтези94 мин6+
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О фильме
Четырехлетний малыш Кун привык купаться в родительском внимании и чувствовать себя центром вселенной, как вдруг у него появляется конкурент — сестренка Мирай. Мальчик ужасно ревнует и ведет себя из рук вон плохо, пока к нему не приходит 16-летняя Мирай из фантастического мира будущего.
СтранаЯпония
ЖанрМультфильм, Приключения, Фэнтези, Аниме
КачествоSD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb
- МХРежиссёр
Мамору
Хосода
- МКАктриса
Мока
Камисираиси
- Актриса
Хару
Куроки
- КХАктриса
Каэдэ
Хондо
- ТХАктёр
Тасуку
Хатанака
- МФАктёр
Масахару
Фукуяма
- КЯАктёр
Кодзи
Якусё
- ЁМАктриса
Ёсико
Миядзаки
- ГХАктёр
Гэн
Хосино
- КААктриса
Кумико
Асо
- ССАктриса
Сакура
Саига
- МХСценарист
Мамору
Хосода
- ГКПродюсер
Гэнки
Кавамура
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- ДИХудожник
Даисукэ
Ига
- СНМонтажёр
Сигэру
Нисияма
- МТКомпозитор
Масакацу
Такаги