Мирай из будущего
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Мирай из будущего

Мирай из будущего (фильм, 2018) смотреть онлайн

9.32018, Mirai no Mirai
Аниме, Фэнтези94 мин6+

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О фильме

Четырехлетний малыш Кун привык купаться в родительском внимании и чувствовать себя центром вселенной, как вдруг у него появляется конкурент — сестренка Мирай. Мальчик ужасно ревнует и ведет себя из рук вон плохо, пока к нему не приходит 16-летняя Мирай из фантастического мира будущего.

Страна
Япония
Жанр
Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Аниме
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мирай из будущего»