Мир Уэйна
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Мир Уэйна (фильм, 1992) смотреть онлайн

1992, Wayne's World
Комедия, Музыка90 мин12+

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О фильме

Гарф и Уэйн — молодые отвязные ребята, авторы и ведущие молодежной телепрограммы «Мир Уэйна». Преуспевающий бизнесмен, случайно увидев эту полулюбительскую передачу местного кабельного ТВ, понял, что на этом можно сделать деньги. Он заключает с ними грабительский контракт, но ребята не могут идти на поводу у чистой коммерции.

Страна
США
Жанр
Комедия, Музыка
Качество
Full HD, SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мир Уэйна»