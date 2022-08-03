Гарф и Уэйн — молодые отвязные ребята, авторы и ведущие молодежной телепрограммы «Мир Уэйна». Преуспевающий бизнесмен, случайно увидев эту полулюбительскую передачу местного кабельного ТВ, понял, что на этом можно сделать деньги. Он заключает с ними грабительский контракт, но ребята не могут идти на поводу у чистой коммерции.

