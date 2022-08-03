Мир Уэйна (фильм, 1992) смотреть онлайн
1992, Wayne's World
Комедия, Музыка90 мин12+
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О фильме
Гарф и Уэйн — молодые отвязные ребята, авторы и ведущие молодежной телепрограммы «Мир Уэйна». Преуспевающий бизнесмен, случайно увидев эту полулюбительскую передачу местного кабельного ТВ, понял, что на этом можно сделать деньги. Он заключает с ними грабительский контракт, но ребята не могут идти на поводу у чистой коммерции.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ПСРежиссёр
Пенелопа
Сфирис
- Актёр
Майк
Майерс
- ДКАктёр
Дэна
Карви
- РЛАктёр
Роб
Лоу
- ТКАктриса
Тиа
Каррере
- Актёр
Брайан
Дойл-Мюррей
- Актриса
Лара
Флинн Бойл
- МДАктёр
Майкл
ДеЛуис
- ДБАктёр
Дэн
Белл
- ЛТАктёр
Ли
Тергесен
- КФАктёр
Курт
Фуллер
- БТСценарист
Бонни
Тернер
- ТТСценарист
Терри
Тернер
- Сценарист
Майк
Майерс
- Продюсер
Лорн
Майклз
- ХКПродюсер
Хоук
Кох
- ДМПродюсер
Дина
Мино
- БТПродюсер
Барнеби
Томпсон
- БАХудожник
Брюс
Алан Миллер
- ДХХудожник
Джей
Харт
- МКМонтажёр
Малкольм
Кэмпбелл
- ТвОператор
Тео
ван де Санде
- ДПКомпозитор
Дж.
Питер Робинсон