7.52020, The World to Come
Драма, Исторический100 мин18+
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Мир грядущий (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
1850-е годы, штат Нью-Йорк. До рождения Большого Яблока ещe далеко, вместо мегаполисов будущего — фермы и скромная сельская жизнь, которую ведут поселенцы. Среди них — Дайер и его жена Эбигейл, которая тщательно фиксирует повседневность в дневнике, это еe способ противостоять рутине. Такая же молодая семья — Финни и Талли — селятся на соседней ферме. Дружба между ровесницами возникает с первого взгляда и быстро перерастает в нечто более глубокое и страстное, чем обычные приятельские отношения. Нечто, что вызывает у мужчин ревность, зависть и гнев.
СтранаСША, Россия, Франция, Румыния, Великобритания
ЖанрИсторический, Драма
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb
- МФРежиссёр
Мона
Фастволд Лерче
- Актриса
Кэтрин
Уотерстон
- Актёр
Кейси
Аффлек
- Актриса
Ванесса
Кирби
- КЭАктёр
Кристофер
Эбботт
- КЗАктриса
Карина
Зиана Герасим
- ИЧАктёр
Иоаким
Чобану
- АВАктриса
Андриа
Василь
- ЛНАктриса
Лиана
Наврот
- СПАктриса
Сандра
Персонник-Хаус
- РХСценарист
Рон
Хансен
- ДШСценарист
Джим
Шепард
- Продюсер
Кейси
Аффлек
- ПКПродюсер
Памела
Коффлер
- АПХудожница
Андриа
Поупэ
- ДЯМонтажёр
Давид
Янчо
- АШОператор
Андре
Шеметофф