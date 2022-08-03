Мир грядущий (фильм, 2020) смотреть онлайн

1850-е годы, штат Нью-Йорк. До рождения Большого Яблока ещe далеко, вместо мегаполисов будущего — фермы и скромная сельская жизнь, которую ведут поселенцы. Среди них — Дайер и его жена Эбигейл, которая тщательно фиксирует повседневность в дневнике, это еe способ противостоять рутине. Такая же молодая семья — Финни и Талли — селятся на соседней ферме. Дружба между ровесницами возникает с первого взгляда и быстро перерастает в нечто более глубокое и страстное, чем обычные приятельские отношения. Нечто, что вызывает у мужчин ревность, зависть и гнев.

