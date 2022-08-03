Миллион в брачной корзине (фильм, 1985) смотреть онлайн
1985, Миллион в брачной корзине
Комедия88 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
В густонаселенных трущобах живет большая, но бедная семья обаятельного и талантливого синьора Леонидо Попогатто. Его жена, синьора Валерия, его дочь Фьерелла и его старшая сестра Матильда, которые битком набиты в небольшой и обшарпанной квартирке на последнем этаже.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Всеволод
Шиловский
- Актёр
Александр
Ширвиндт
- СЧАктриса
Софико
Чиаурели
- ГСАктриса
Галина
Соколова
- ИБАктёр
Игорь
Богодух
- Актриса
Лариса
Удовиченко
- Актриса
Ольга
Кабо
- АХАктёр
Анатолий
Хостикоев
- Актриса
Елена
Аминова
- Актёр
Семён
Фарада
- Актёр
Валентин
Никулин
- Сценарист
Всеволод
Шиловский
- ДССценарист
Джулио
Скарниччи
- РТСценарист
Ренцо
Тарабузи
- ЛППродюсер
Людмила
Позднякова
- ИБМонтажёр
Ирина
Блогерман
- ВАОператор
Вадим
Авлошенко
- НИОператор
Николай
Ивасив
- ИККомпозитор
Илья
Катаев