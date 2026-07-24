Wink
Фильмы
Миа и монстры
Актёры и съёмочная группа фильма «Миа и монстры»

Актёры и съёмочная группа фильма «Миа и монстры»

Режиссёры

Верена Фелс

Верена Фелс

Verena Fels
Режиссёр

Актёры

Лилиан Гартнер

Лилиан Гартнер

Lilian Gartner
Актриса
Верена Альтенбергер

Верена Альтенбергер

Verena Altenberger
Актриса
Армин Ассингер

Армин Ассингер

Armin Assinger
Актёр
Нина Хартманн

Нина Хартманн

Nina Hartmann
Актриса
Михаэль Островский

Михаэль Островский

Michael Ostrowski
Актёр
Суси Штах

Суси Штах

Susi Stach
Актриса

Сценаристы

Катарина Решке

Катарина Решке

Katharina Reschke
Сценарист
А.Б. Сэддлвик

А.Б. Сэддлвик

A.B. Saddlewick
Сценарист
Ясмина Каллай

Ясмина Каллай

Jasmina Kallay
Сценарист

Продюсеры

Дуня Бернацки

Дуня Бернацки

Dunja Bernatzky
Продюсер
Николас Матхи

Николас Матхи

Nicolás Matji
Продюсер

Художники

Марко Карадонна

Марко Карадонна

Marco Caradonna
Художник

Композиторы

Сельтия Монтес

Сельтия Монтес

Zeltia Montes
Композитор