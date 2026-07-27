Фильм Миа и монстры
2026, Monster Mia
Мультфильм, Фэнтези6+
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О фильме
Миа, которая не очень ладит с окружающими, мечтает доказать жителям своего скучного города, что монстры существуют на самом деле, и они совсем не такие опасные, как рассказывают в сказках. Такой шанс ей представляется, когда она вместе со своим другом крысой Квентином попадает в Академию Ротвуд, где учатся только дети-монстрики. Здесь девочке придется скрывать свою человеческую природу, пока она не найдет настоящих друзей и не найдет способ раз и навсегда примирить монстров и людей.
СтранаГермания, Австрия, Испания
ЖанрКомедия, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Рейтинг
- ВФРежиссёр
Верена
Фелс
- ЛГАктриса
Лилиан
Гартнер
- ВААктриса
Верена
Альтенбергер
- АААктёр
Армин
Ассингер
- НХАктриса
Нина
Хартманн
- МОАктёр
Михаэль
Островский
- СШАктриса
Суси
Штах
- КРСценарист
Катарина
Решке
- АССценарист
А.Б.
Сэддлвик
- ЯКСценарист
Ясмина
Каллай
- ДБПродюсер
Дуня
Бернацки
- НМПродюсер
Николас
Матхи
- МКХудожник
Марко
Карадонна
- СМКомпозитор
Сельтия
Монтес