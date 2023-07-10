Мгла
Wink
Фильмы
Мгла

Мгла (фильм, 2022) смотреть онлайн

4.92022, La tour
Ужасы, Драма85 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Что опаснее — мгла снаружи или мрак внутри? Социальный хоррор о том, что каждый в сложной ситуации борется сам за себя.

Проснувшись однажды утром, жители многоэтажки во французском спальном районе вдруг оказались отрезаны от мира. Все пространство вокруг дома заволокла неведомая тьма, и непонятно, осталось ли что-то по другую сторону. Электричество не работает, связи нет, и уже скоро соседи выясняют, что мгла поглощает любые предметы и людей, которые ее касаются. Единственный способ уцелеть — не выходить из дома. Но еда и вода не вечны, и между чужими друг другу людьми, разбившимися на враждующие группы, начинается настоящая борьба за выживание.

Чем кончится эта пытка для десятков жителей дома и кто сможет ее преодолеть? Французский триллер-антиутопия «Мгла» — фильм 2022 года смотрите онлайн на платформе Wink.

Страна
Франция
Жанр
Ужасы, Драма, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мгла»