Мгла (фильм, 2022) смотреть онлайн
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О фильме
Что опаснее — мгла снаружи или мрак внутри? Социальный хоррор о том, что каждый в сложной ситуации борется сам за себя.
Проснувшись однажды утром, жители многоэтажки во французском спальном районе вдруг оказались отрезаны от мира. Все пространство вокруг дома заволокла неведомая тьма, и непонятно, осталось ли что-то по другую сторону. Электричество не работает, связи нет, и уже скоро соседи выясняют, что мгла поглощает любые предметы и людей, которые ее касаются. Единственный способ уцелеть — не выходить из дома. Но еда и вода не вечны, и между чужими друг другу людьми, разбившимися на враждующие группы, начинается настоящая борьба за выживание.
Чем кончится эта пытка для десятков жителей дома и кто сможет ее преодолеть? Французский триллер-антиутопия «Мгла» — фильм 2022 года смотрите онлайн на платформе Wink.
Рейтинг
- ГНРежиссёр
Гийом
Никлу
- АМАктриса
Анжель
Мак
- ААктёр
Атик
- АААктёр
Ахмед
Абдель Лауи
- КЛАктёр
Килиан
Лармони
- МНАктёр
Мервей
Нсомби
- НПАктёр
Николя
Пиньон
- ИКАктёр
Игорь
Ковальский
- МРАктриса
Мари
Ремон
- ЖВАктриса
Жюдит
Виллике
- МНАктёр
Модест
Нзапассара
- ГНСценарист
Гийом
Никлу
- БНПродюсер
Бруно
Наон
- СДПродюсер
Сильви
Дантон
- ТМПродюсер
Тома
Морван
- ЮДАктриса дубляжа
Юлия
Довганишина
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- ИГАктёр дубляжа
Ислам
Ганджаев
- Актёр дубляжа
Леон
Автаев
- Актёр дубляжа
Сергей
Анненков
- ГЛМонтажёр
Гай
Лекорн
- КООператор
Кристоф
Оффенштейн
- ТХКомпозитор
Тим
Хекер