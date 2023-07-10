Что опаснее — мгла снаружи или мрак внутри? Социальный хоррор о том, что каждый в сложной ситуации борется сам за себя.



Проснувшись однажды утром, жители многоэтажки во французском спальном районе вдруг оказались отрезаны от мира. Все пространство вокруг дома заволокла неведомая тьма, и непонятно, осталось ли что-то по другую сторону. Электричество не работает, связи нет, и уже скоро соседи выясняют, что мгла поглощает любые предметы и людей, которые ее касаются. Единственный способ уцелеть — не выходить из дома. Но еда и вода не вечны, и между чужими друг другу людьми, разбившимися на враждующие группы, начинается настоящая борьба за выживание.



Чем кончится эта пытка для десятков жителей дома и кто сможет ее преодолеть? Французский триллер-антиутопия «Мгла» — фильм 2022 года смотрите онлайн на платформе Wink.

