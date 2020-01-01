Между миром и мной (фильм, 2020) смотреть онлайн
2020, Between the World and Me
Документальный75 мин18+
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О фильме
Документальный проект, основанный на одноименном бестселлере Та-Нехиси Коутс. В центре повествования — живое и точное исследование жизни темнокожих американцев. Фильм включает в себя игровые и анимационные элементы, отрывки из книги (построенной как сборник писем писателя к сыну), интересней�шие архивы, а также кадры из семейной жизни актеров. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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ЖанрДокументальный
Время75 мин / 01:15
Рейтинг
7.4 IMDb