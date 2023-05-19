Метод Менкоффа (фильм, 2020) смотреть онлайн

Генеральный директор банка нанимает таинственного гуру в области управления персоналом с новым революционным "методом", гарантированно повышающим производительность труда. К сожалению, у этого человека также есть несколько проблем, включая опыт работы в КГБ и препарат, который превращает работников банка в безмозглых роботов!

