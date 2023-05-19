6.12020, The Menkoff Method
Фэнтези, Криминал82 мин18+
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Метод Менкоффа (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Генеральный директор банка нанимает таинственного гуру в области управления персоналом с новым революционным "методом", гарантированно повышающим производительность труда. К сожалению, у этого человека также есть несколько проблем, включая опыт работы в КГБ и препарат, который превращает работников банка в безмозглых роботов!
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ДПРежиссёр
Дэвид
Паркер
- Актёр
Ноа
Тейлор
- РТАктёр
Роберт
Тейлор
- ЛВАктёр
Лачлан
Вудс
- ДКАктриса
Джессика
Кларк
- КМАктриса
Катрин
МакКлементс
- ЭРАктёр
Эндрю
Райан
- МКАктёр
Малкольм
Кеннард
- ДУАктёр
Дэвид
Уайтели
- ЧГАктёр
Чан
Гриффин
- ДОАктриса
Джейн
Олсоп
- ЗГСценарист
Зак
Гиллам
- ЖБПродюсер
Жан
Бладье
- МАПродюсер
Мари
Адлер
- ШДХудожник
Шон
Дэннис
- ПГКомпозитор
Пол
Грабовски