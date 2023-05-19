Метод Менкоффа
Wink
Фильмы
Метод Менкоффа
6.12020, The Menkoff Method
Фэнтези, Криминал82 мин18+

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Метод Менкоффа (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Генеральный директор банка нанимает таинственного гуру в области управления персоналом с новым революционным "методом", гарантированно повышающим производительность труда. К сожалению, у этого человека также есть несколько проблем, включая опыт работы в КГБ и препарат, который превращает работников банка в безмозглых роботов!

Страна
Австралия
Жанр
Комедия, Криминал, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.7 IMDb