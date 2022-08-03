Местные
Wink
Фильмы
Местные

Местные (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, The Domestics
Триллер, Фантастика91 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

После постигшего Америку апокалиптического события Средний Запад разделeн на территории банд. Находившаяся до катаклизма в процессе развода семейная пара пытается добраться через опасную местность до родителей жены, в Милуоки.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Триллер
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Местные»