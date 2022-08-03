Местные (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, The Domestics
Триллер, Фантастика91 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
После постигшего Америку апокалиптического события Средний Запад разделeн на территории банд. Находившаяся до катаклизма в процессе развода семейная пара пытается добраться через опасную местность до родителей жены, в Милуоки.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Триллер
КачествоSD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.7 IMDb
- МПРежиссёр
Майк
П. Нельсон
- Актриса
Кейт
Босворт
- ТХАктёр
Тайлер
Хэклин
- Актриса
Соноя
Мидзуно
- ЛРАктёр
Лэнс
Реддик
- КВАктёр
Каден
Вашингтон Льюис
- МКАктёр
Микаела
Кимани Армстронг
- ДДАктёр
Давид
Дастмалчян
- ДЧАктёр
Джефф
Чейз
- ТМАктёр
Томас
Мерфи
- МПСценарист
Майк
П. Нельсон
- ДНПродюсер
Джанни
Нуннари
- КДПродюсер
Курт
Джонстад
- АКПродюсер
Адам
Кренцман
- ДВМонтажёр
Джулия
Вонг
- МАОператор
Максим
Александр
- НБКомпозитор
Нэтан
Барр