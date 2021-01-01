Месть земли (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Строительство скоростного тоннеля в горах Китая затягивается на целых десять лет. Как вдруг эксперт-альпинист Хун Ичжоу обнаруживает, что с вершины вот-вот сойдет оползень, способный уничтожить как долгострой, так и город, ради которого его сооружали. Удастся ли Ичжоу, его девушке Сяоцзинь и �руководительнице проекта Дин Яцзюнь предотвратить катастрофу?



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