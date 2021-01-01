Месть земли (фильм, 2021) смотреть онлайн
8.32021, Feng bao
Боевики109 мин18+
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Сюжет
Строительство скоростного тоннеля в горах Китая затягивается на целых десять лет. Как вдруг эксперт-альпинист Хун Ичжоу обнаруживает, что с вершины вот-вот сойдет оползень, способный уничтожить как долгострой, так и город, ради которого его сооружали. Удастся ли Ичжоу, его девушке Сяоцзинь и �руководительнице проекта Дин Яцзюнь предотвратить катастрофу?
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Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.3 IMDb
- Режиссёр
Ли
Цзунь
- ЧИАктёр
Чжу
Илун
- ХЧАктёр
Хуан
Чжичжун
- ЧШАктриса
Чэнь
Шу
- ЦЦАктриса
Цзяо
Цзюньянь
- ЧТАктёр
Чэнь
Тайшэн
- ВГАктёр
Ван
Гэ
- ЛСАктёр
Лу
Сыюй
- ХЦАктёр
Хун
Цзяньтао
- ЧСАктёр
Чжоу
Сяооу
- БЦАктёр
Бинь
Цзы
- ШССценарист
Ша
Сун
- Сценарист
Ли
Цзунь
- ФЖПродюсер
Фу
Жоцин
- ЦЛПродюсер
Цуй
Лумэн
- ЕЛАктёр дубляжа
Евгений
Лесничий
- РСАктёр дубляжа
Роман
Солошенко
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- ОГАктриса дубляжа
Оксана
Гринько
- МСАктёр дубляжа
Максим
Синчуков
- ГСКомпозитор
Го
Сыда