Месть земли
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Месть земли

Месть земли (фильм, 2021) смотреть онлайн

8.32021, Feng bao
Боевики109 мин18+

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Сюжет

Строительство скоростного тоннеля в горах Китая затягивается на целых десять лет. Как вдруг эксперт-альпинист Хун Ичжоу обнаруживает, что с вершины вот-вот сойдет оползень, способный уничтожить как долгострой, так и город, ради которого его сооружали. Удастся ли Ичжоу, его девушке Сяоцзинь и руководительнице проекта Дин Яцзюнь предотвратить катастрофу?

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Информация

Страна
Китай
Качество
Full HD
Жанры
Боевики

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Месть земли»

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