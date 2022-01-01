Месть Банши (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Лихой боевик о наемнице, которой поручили убить ее наставника, с Джейми Кинг и Антонио Бандерасом в главных ролях. Пять лет назад сотрудница ЦРУ Делайла с позывным Банши ушла из спецслужбы из-за проваленной операции, в результате которой погибла вся ее команда, включая отца. Женщина поклялась отомстить за него и с тех пор планомерно идет к своей цели. И, кажется, сейчас Делайла близка к ней как никогда – ей пообещали выдать убийцу отца, если она выполнит заказ на Калеба, который был другом погибшего и учителем самой Банши. Она отправляется в глушь, где Калеб скрывается с тех пор, как порвал с ЦРУ. Чем закончится их встреча – увидите в фильме «Месть Банши» (2022), который можно смотреть онлайн на Wink в хорошем качестве.



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