Месть Банши (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Лихой боевик о наемнице, которой поручили убить ее наставника, с Джейми Кинг и Антонио Бандерасом в главных ролях. Пять лет назад сотрудница ЦРУ Делайла с позывным Банши ушла из спецслужбы из-за проваленной операции, в результате которой погибла вся ее команда, включая отца. Женщина поклялась отомстить за него и с тех пор планомерно идет к своей цели. И, кажется, сейчас Делайла близка к ней как никогда – ей пообещали выдать убийцу отца, если она выполнит заказ на Калеба, который был другом погибшего и учителем самой Банши. Она отправляется в глушь, где Калеб скрывается с тех пор, как порвал с ЦРУ. Чем закончится их встреча – увидите в фильме «Месть Банши» (2022), который можно смотреть онлайн на Wink в хорошем качестве.
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Информация
Рейтинг
- ДКРежиссёр
Джон
Кейес
- ДКАктриса
Джейми
Кинг
- Актёр
Антонио
Бандерас
- Актёр
Томми
Флэнаган
- КДАктриса
Кэтрин
Дэвис
- АВАктёр
Александр
Вайшельбойм
- ДФАктёр
Дилан
Флэшнер
- ДПАктриса
Дина
Плотч
- КУАктёр
Колин
Уолкер
- РЛАктриса
Роуз
Лэйн Санфилиппо
- ДКПродюсер
Джон
Кейес
- ДЙПродюсер
Джордан
Йейл Ливайн
- ШСПродюсер
Шон
Сангани
- НБАктриса дубляжа
Наталья
Бурмистрова
- МРАктёр дубляжа
Михаил
Разумовский
- АПАктёр дубляжа
Андрей
Пирог
- ЕЧАктриса дубляжа
Елизавета
Чабан
- АХАктёр дубляжа
Андрей
Хитрин
- ЭХХудожница
Эрика
Ховард
- ОФОператор
Остин
Ф. Шмидт