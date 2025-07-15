Месье Верду (фильм, 1947) смотреть онлайн
1947, Monsieur Verdoux
Драма, Комедия12+
Контент станет доступным 15.07.2025
О фильме
Париж, 1930-е. Анри Верду—пожилой обаятельный француз, добросовестно проработавший тридцать леткассиром вбанке ив начале Великой депрессии водночасье потерявший работу. Чтобы содержать прикованную кинвалидной коляске жену исына-младшеклассника, Верду становится жуликом-многоженцем иубийцей.
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