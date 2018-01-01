Wink
Изобел Элсом
Изобел Элсом

Изобел Элсом

Isobel Elsom

Карьера
Актриса
Дата рождения
16 марта 1893 г. (87 лет)
Дата смерти
12 января 1981 г.

Фильмография

Актриса