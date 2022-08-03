Мертвым повезло (фильм, 2017) смотреть онлайн

Мертвым повезло
Мертвым повезло

2017, Мертвым повезло
Комедия, Ужасы89 мин18+

Молодой парень вынужден примкнуть к банде преступников и участвовать в заказном убийстве. Чтобы сбить следствие, шайка имитирует работу серийного маньяка, не подозревая, что тот наблюдает за ними.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Ужасы
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

5.8 КиноПоиск
5.3 IMDb

