Биография

Тамара Адамова — российская актриса театра и кино. Родилась в Уфе 2 июня 1984 года. Пробовала поступать в институт искусств на вокальное отделение, но в итоге окончила Уфимскую государственную академию искусств имени Загира Исмагилова, где училась на актрису театра кукол. Входит в труппу проекта «TheТЕАТР», играла в постановках «Пьяные», «Леша», «Рыдания». Сегодня Тамара Адамова успешно развивает карьеру в кино. В ее послужном списке можно встретить сериалы «Братья», «Котейка», «Детективное агентство Мухича», «Подслушано», «Сережки с сапфирами».