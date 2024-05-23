Мерцание (фильм, 2023) смотреть онлайн

Девушка становится жертвой диагноза раздвоения личности. Фантастический триллер от продюсера сериала «Глаз пустыни».



Однажды на тренировке по скалолазанию молодая девушка Ника получает травму головы. Поначалу ей кажется, что ничего страшного не произошло, но врач все же ставит диагноз, описывая ее состояние специальным термином «мерцание». Суть его заключается в том, что в одном теле сосуществуют две личности, порой противоположных друг другу. В случае Ники одна из личностей может испытывать любовь, а вторая порочна и агрессивна настолько, что готова убивать. Главная проблема в том, что убить последняя хочет как раз «добрую» половину себя же.



Сможет ли Ника победить ужасающую болезнь, расскажет «Мерцание», фильм 2023 года.


