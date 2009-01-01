Мэри и Макс (мультфильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Девочка из Австралии заводит дружбу по переписке с американским евреем с тяжелой судьбой. Черная анимационная комедия в технике стоп-моушн, отмеченная на Берлинском кинофестивале.



Мэри восемь лет, она живет в маленьком австралийском городе под присмотром своей строгой матери, страдающей от алкоголизма и приступов клептомании. Знакомые дразнят ее за необычную внешность, так что большую часть времени она проводит наедине с собой. Но вот однажды Мэри открывает телефонную книгу и, случайно выбрав адрес, пишет письмо. Получателем оказывается Макс Хоровиц, 44-летний мужчина из Нью-Йорка. Он вырос в семье ортодоксальных евреев, но со временем стал атеистом и всю жизнь чувствовал, что нигде для него нет места. Из-за аутизма Максу сложно говорить о своих чувствах, которые он и сам плохо понимает. Сейчас он живет один в окружении многочисленных домашних животных. Между Мэри и Максом завязывается переписка, которую они проносят с собой через года.



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