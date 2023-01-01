Мэнсфилд Парк (фильм, 1999) смотреть онлайн
1999, Mansfield Park
Драмы, Комедии107 мин18+
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Сюжет
В 12-летнем возрасте Фанни Прайс оказалась в родном поместье ее богатых родственников. Умная и прилежная, она лишена материнского тепла и заботы и по-настоящему дружна только со своим кузеном Эдмундом.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ПРРежиссёр
Патриция
Розема
- ФОАктриса
Фрэнсис
О’Коннор
- ШГАктриса
Шила
Гиш
- ГПАктёр
Гарольд
Пинтер
- ЛДАктриса
Линдси
Дункан
- Актёр
Джонни
Ли Миллер
- Актёр
Алессандро
Нивола
- ВХАктриса
Виктория
Хэмилтон
- ДУАктриса
Джастин
Уоддэлл
- ЭДАктриса
Эмбет
Дэвидц
- Актёр
Джеймс
Пьюрфой
- ПРСценарист
Патриция
Розема
- ДОСценарист
Джейн
Остин
- СКПродюсер
Сара
Кертис
- ДОПродюсер
Дэвид
Окин
- АГХудожница
Андреа
Галер
- ПЭХудожница
Патриша
Эдвардс
- МУМонтажёр
Мартин
Уолш
- МКОператор
Майкл
Коултер