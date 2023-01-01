Мэнсфилд Парк
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Мэнсфилд Парк

Мэнсфилд Парк (фильм, 1999) смотреть онлайн

1999, Mansfield Park
Драмы, Комедии107 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

В 12-летнем возрасте Фанни Прайс оказалась в родном поместье ее богатых родственников. Умная и прилежная, она лишена материнского тепла и заботы и по-настоящему дружна только со своим кузеном Эдмундом.

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мэнсфилд Парк»

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