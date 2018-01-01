Wink
Мелочи жизни
Актёры и съёмочная группа фильма «Мелочи жизни»

Режиссёры

Валентин Караваев

Режиссёр

Сценаристы

Галина Караваева

Сценарист
Валентин Караваев

Сценарист

Художники

Галина Караваева

Художница
Валентин Караваев

Художник

Монтажёры

Галина Смирнова

Монтажёр

Операторы

Михаил Друян

Оператор

Композиторы

Игорь Якушенко

Композитор