Мектуб, моя любовь
Актёры и съёмочная группа фильма «Мектуб, моя любовь»

Режиссёры

Абделатиф Кешиш

Abdelatif Kechiche
Режиссёр

Актёры

Шаин Бумедин

Shaïn Boumedine
АктёрAmin
Офели Бо

Ophélie Bau
АктрисаOphélie
Салим Кешьюш

Salim Kechiouche
АктёрTony
Лу Люттио

Lou Luttiau
АктрисаCéline
Алексия Шардар

Alexia Chardard
АктрисаCharlotte
Афсиа Эрзи

Hafsia Herzi
АктрисаCamélia
Делинда Кешиш

Delinda Kechiche
АктрисаLa mère d'Amin
Камел Саади

Kamel Saadi
АктёрKamel
Хатика Карауи

Hatika Karaoui
АктрисаLa mère d'Tony
Мелинда Эласфур

Meleinda Elasfour
АктрисаMel

Сценаристы

Абделатиф Кешиш

Abdelatif Kechiche
Сценарист
Галия Лакруа

Ghalya Lacroix
Сценарист
Франсуа Бегодо

François Bégaudeau
Сценарист

Продюсеры

Абделатиф Кешиш

Abdelatif Kechiche
Продюсер
Жером Сейду

Jérôme Seydoux
Продюсер

Монтажёры

Мария Хименес Кавалло

Maria Giménez Cavallo
Монтажёр