Мектуб, моя любовь (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Mektoub, My Love: Canto Uno
Мелодрама, Комедия173 мин18+
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О фильме
Студент киношколы Амин приезжает из Парижа на каникулы в родной городок на юге Франции. Там он становится свидетелем нешуточной любовной интриги: его подруга Офели в ожидании жениха-военного из Ирака крутит тайный роман с двоюродным братом Амина, который для прикрытия соблазняет туристку.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.5 IMDb
- АКРежиссёр
Абделатиф
Кешиш
- ШБАктёр
Шаин
Бумедин
- ОБАктриса
Офели
Бо
- СКАктёр
Салим
Кешьюш
- ЛЛАктриса
Лу
Люттио
- АШАктриса
Алексия
Шардар
- Актриса
Афсиа
Эрзи
- ДКАктриса
Делинда
Кешиш
- КСАктёр
Камел
Саади
- ХКАктриса
Хатика
Карауи
- МЭАктриса
Мелинда
Эласфур
- АКСценарист
Абделатиф
Кешиш
- ГЛСценарист
Галия
Лакруа
- ФБСценарист
Франсуа
Бегодо
- АКПродюсер
Абделатиф
Кешиш
- ЖСПродюсер
Жером
Сейду
- МХМонтажёр
Мария
Хименес Кавалло