Мектуб, моя любовь
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Мектуб, моя любовь

Мектуб, моя любовь (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Mektoub, My Love: Canto Uno
Мелодрама, Комедия173 мин18+

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О фильме

Студент киношколы Амин приезжает из Парижа на каникулы в родной городок на юге Франции. Там он становится свидетелем нешуточной любовной интриги: его подруга Офели в ожидании жениха-военного из Ирака крутит тайный роман с двоюродным братом Амина, который для прикрытия соблазняет туристку.

Страна
Италия, Франция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
173 мин / 02:53

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мектуб, моя любовь»