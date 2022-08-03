Механик: Воскрешение (фильм, 2016) смотреть онлайн
9.42016, Mechanic: Resurrection
Боевик, Приключения94 мин18+
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О фильме
Артура Бишопа, давно оставившего свое криминальное ремесло, вынуждают снова вступить в игру. Чтобы похитители вернули его возлюбленную, он должен сделать то, что у него получается лучше всего: от него требуется совершить три убийства, идеально обставленных как несчастные случаи.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ДГРежиссёр
Деннис
Ганзель
- Актёр
Джейсон
Стэйтем
- Актриса
Джессика
Альба
- Актёр
Томми
Ли Джонс
- Актриса
Мишель
Йео
- СХАктёр
Сэм
Хэзелдайн
- ДЧАктёр
Джон
Ченатьемпо
- ТЭАктёр
Тоби
Эддингтон
- ФЭАктёр
Феми
Элуфоводжо
- АКАктёр
Антео
Квинтавалле
- Актриса
Рхатха
Пхонгам
- ЛДСценарист
Льюис
Джон Карлино
- УЧПродюсер
Уильям
Чартофф
- РЭПродюсер
Роберт
Эрл
- Продюсер
Дэвид
Уинклер
- АТАктёр дубляжа
Андрей
Твердак
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- ЕМАктёр дубляжа
Евгений
Малуха
- ЛМАктриса дубляжа
Лидия
Муращенко
- БГАктёр дубляжа
Борис
Георгиевский
- ДУХудожник
Джеймс
Уильям Ньюпорт
- МАКомпозитор
Марк
Айшем