Механик: Воскрешение (фильм, 2016) смотреть онлайн

Артура Бишопа, давно оставившего свое криминальное ремесло, вынуждают снова вступить в игру. Чтобы похитители вернули его возлюбленную, он должен сделать то, что у него получается лучше всего: от него требуется совершить три убийства, идеально обставленных как несчастные случаи.

