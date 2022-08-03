Механик: Воскрешение
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Механик: Воскрешение

Механик: Воскрешение (фильм, 2016) смотреть онлайн

9.42016, Mechanic: Resurrection
Боевик, Приключения94 мин18+

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О фильме

Артура Бишопа, давно оставившего свое криминальное ремесло, вынуждают снова вступить в игру. Чтобы похитители вернули его возлюбленную, он должен сделать то, что у него получается лучше всего: от него требуется совершить три убийства, идеально обставленных как несчастные случаи.

Страна
Германия, США, Болгария, Франция
Жанр
Боевик, Приключения, Триллер
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Механик: Воскрешение»