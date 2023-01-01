Мег 2: Бездна (фильм, 2023) смотреть онлайн
2023, Meg 2: The Trench
Ужасы, Фантастика18+
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О фильме
Пять лет спустя борец с экологическими преступлениями Джонас Тейлор вместе сотрудниками компании-владельца глубоководной станции опускается на дно Марианской впадины, где миллионы лет существует скрытая экосистема с невиданными существами и обитают гигантские акулы. На месте выясняется, что станция захвачена группой наёмников, которые незаконно ведут добычу особо ценных ископаемых.
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СтранаСША, Китай
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик
Рейтинг
- Режиссёр
Бен
Уитли
- ССАктриса
Скайлер
Сэмюэлс
- СГАктриса
Сиенна
Гиллори
- Актёр
Клифф
Кёртис
- Актёр
Джейсон
Стэйтем
- ММАктриса
Мелиссанти
Махут
- ДУАктёр
Джеки
У
- ШСАктриса
Шуя
Софиа Цай
- СПАктёр
Серхио
Перис-Менчета
- ПКАктёр
Пейдж
Кеннеди
- САСценарист
Стив
Альтен
- ЭХСценарист
Эрих
Хобер
- ДГСценарист
Дин
Георгарис
- ДХСценарист
Джон
Хобер
- КЭПродюсер
Кеннет
Этчити
- Продюсер
Лоренцо
Ди Бонавентура
- БЭПродюсер
Белль
Эйвери
- КЛХудожник
Крис
Лоу
- МХХудожник
Марк
Харрис
- ПДХудожник
Пол
Дафф
- ДАМонтажёр
Джонатан
Амос
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс