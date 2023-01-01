Мег 2: Бездна
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Мег 2: Бездна

Мег 2: Бездна (фильм, 2023) смотреть онлайн

2023, Meg 2: The Trench
Ужасы, Фантастика18+

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О фильме

Пять лет спустя борец с экологическими преступлениями Джонас Тейлор вместе сотрудниками компании-владельца глубоководной станции опускается на дно Марианской впадины, где миллионы лет существует скрытая экосистема с невиданными существами и обитают гигантские акулы. На месте выясняется, что станция захвачена группой наёмников, которые незаконно ведут добычу особо ценных ископаемых.

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Страна
США, Китай
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик

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Актёры и съёмочная группа фильма «Мег 2: Бездна»