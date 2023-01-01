Мег 2: Бездна (фильм, 2023) смотреть онлайн

Пять лет спустя борец с экологическими преступлениями Джонас Тейлор вместе сотрудниками компании-владельца глубоководной станции опускается на дно Марианской впадины, где миллионы лет существует скрытая экосистема с невиданными существами и обитают гигантские акулы. На месте выясняется, что станция захвачена группой наёмников, которые незаконно ведут добычу особо ценных ископаемых.



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