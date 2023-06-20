Медный всадник России (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Медный всадник России
Исторический, Драма97 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
История создания памятника Петру I, благодаря поэме Александра Сергеевича Пушкина известного как «Медный всадник». По приглашению императрицы Екатерины II скульптор Этьен-Морис Фальконе приезжает из Франции для создания монумента. Благодаря кропотливой работе и мучительным творческим поискам мастера памятник становится не просто произведением искусства, но одним из символов России.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Драма
КачествоFull HD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
3.3 IMDb
- Режиссёр
Василий
Ливанов
- ОБАктриса
Ольга
Белова
- Актёр
Андрей
Соколов
- ЕРАктёр
Евгений
Редько
- Актриса
Валерия
Ланская
- ДТАктёр
Денис
Ткачев
- БХАктёр
Борис
Хвошнянский
- БЛАктёр
Борис
Ливанов мл.
- ЮЛАктёр
Юрий
Лопарев
- Актёр
Евгений
Стеблов
- ВТАктёр
Владимир
Тягичев
- Сценарист
Василий
Ливанов
- Продюсер
Василий
Ливанов
- ДНПродюсер
Дарья
Новицкая
- ННОператор
Николай
Немоляев
- ИАОператор
Иван
Алимов
- ГГКомпозитор
Геннадий
Гладков