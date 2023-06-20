Медный всадник России
Медный всадник России

Медный всадник России (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Медный всадник России
Исторический, Драма97 мин12+

О фильме

История создания памятника Петру I, благодаря поэме Александра Сергеевича Пушкина известного как «Медный всадник». По приглашению императрицы Екатерины II скульптор Этьен-Морис Фальконе приезжает из Франции для создания монумента. Благодаря кропотливой работе и мучительным творческим поискам мастера памятник становится не просто произведением искусства, но одним из символов России.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
3.3 IMDb

