Мечты сбываются (фильм, 2009) смотреть онлайн

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Просмотр фильма «Мечты сбываются» онлайн и в хорошем качестве станет настоящим подарком для любителей молодежных комедий в духе «Американского пирога».



В центре сюжета – двое молодых парней Лестер (звезда «Стражей галактики» Крис Пратт) и Карл (Брендан П. Хайнс, наиболее известный по сериалу «Обмани меня»). Первый герой является закоренелым фанатом порно, второй – готовится к свадьбе с авторитарной невестой. Однажды друзья волшебным образом переносятся в красочный мир кино для взрослых. Рай для Лестера и проверка на прочность для правильного Карла, «Глубокая долина», населенная фигуристыми красотками, таит в себе множество опасностей и подводных камней. Так на пути приятелей встретятся грозный коп Род Кэннон (Скотт Каан) и безжалостная доминатрикс Сьюзи Диабло (Бьянка Сото), а главной угрозой для семейного счастья Карла выступит соблазнительная старлетка Бэмби (Рэйчел Спектер). Сумеют ли парни справиться с многочисленными испытаниями коварного порно-рая, вы можете узнать, онлайн и абсолютно бесплатно посмотрев фильм «Мечты сбываются», в котором, помимо восходящих звезд Голливуда, снялись Дениз Ричардс («Звездный десант»), Кристофер МакДональд («Реквием по мечте») и Ким Кардашьян.



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