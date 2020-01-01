Мечта Робина
Wink
Фильмы
Мечта Робина
9.32020, Robin's Wish
Документальные73 мин18+

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Мечта Робина (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Это история о последних годах жизни актера, сценариста, продюсера и стендап-комика Робина Уильямса. За свою карьеру он сыграл более, чем в сотне фильмов, однако его трагический уход из жизни породил немало слухов. Семья Уильямса и его друзья развеивают домыслы и рассказывают правду о последних года актера.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Документальные

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb