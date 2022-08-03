Мазафакер (в переводе Гоблина)
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Мазафакер (в переводе Гоблина)

Мазафакер (в переводе Гоблина) (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.12017, Мазафакер (в переводе Гоблина)
Мультфильм, Мультфильм для взрослых89 мин18+

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О фильме

Культовый анимационный фильм по комиксу Гийома Ренара в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Паренек по имени Лино — простой курьер, живущий в «городе грехов» Dead Meat City, где зашкаливает уровень преступности. Однажды Лино попадает в аварию на своем мопеде и начинает повсюду видеть кровожадных пришельцев. Что это — особый дар или последствия травмы?

Страна
Япония, Франция
Жанр
Мультфильм для взрослых, Фантастика, Мультфильм, Боевик
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb