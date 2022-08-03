Мазафакер (в переводе Гоблина) (фильм, 2017) смотреть онлайн

Культовый анимационный фильм по комиксу Гийома Ренара в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Паренек по имени Лино — простой курьер, живущий в «городе грехов» Dead Meat City, где зашкаливает уровень преступности. Однажды Лино попадает в аварию на своем мопеде и начинает повсюду видеть кровожадных пришельцев. Что это — особый дар или последствия травмы?

