Мазафакер (в переводе Гоблина) (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.12017, Мазафакер (в переводе Гоблина)
Мультфильм, Мультфильм для взрослых89 мин18+
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О фильме
Культовый анимационный фильм по комиксу Гийома Ренара в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Паренек по имени Лино — простой курьер, живущий в «городе грехов» Dead Meat City, где зашкаливает уровень преступности. Однажды Лино попадает в аварию на своем мопеде и начинает повсюду видеть кровожадных пришельцев. Что это — особый дар или последствия травмы?
СтранаЯпония, Франция
ЖанрМультфильм для взрослых, Фантастика, Мультфильм, Боевик
КачествоFull HD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb