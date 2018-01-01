Wink
Фильмы
Мазафакер (в переводе Гоблина)
Актёры и съёмочная группа фильма «Мазафакер (в переводе Гоблина)»

Актёры и съёмочная группа фильма «Мазафакер (в переводе Гоблина)»

Режиссёры

Гийом Ренар

Гийом Ренар

Guillaume Renard
Режиссёр

Актёры

Орелсан

Орелсан

Orelsan
АктёрAngelino
Гринж

Гринж

Gringe
АктёрVinz
Редуанн Аржан

Редуанн Аржан

Redouanne Harjane
АктёрWilly
Федор Аткин

Федор Аткин

Féodor Atkine
АктёрMister K
Жюльен Крамер

Жюльен Крамер

Julien Kramer
Актёр
Эммануэль Карсен

Эммануэль Карсен

Emmanuel Karsen
АктёрCrocodile
Жильбер Леви

Жильбер Леви

Gilbert Lévy
Актёр
Келли Маро

Келли Маро

Kelly Marot
Актриса
Жереми Ковийо

Жереми Ковийо

Jérémie Covillault
АктёрEspirito
Ален Дорваль

Ален Дорваль

Alain Dorval
АктёрTigre

Сценаристы

Гийом Ренар

Гийом Ренар

Guillaume Renard
Сценарист

Продюсеры

Фредерик Пюэк

Фредерик Пюэк

Frédéric Puech
Продюсер
Энтони Ру

Энтони Ру

Anthony Roux
Продюсер