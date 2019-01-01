7.22019, Mystify: Michael Hutchence
Документальные102 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Майкл Хатченс: Mystify! (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Самым большим страхом Майкла Хатченса было одиночество — об этом говорят все, кто его знал. Он почти никогда не оставался один, но жизнь наедине со всеми оборвалась трагически — лидер INXS покончил с собой, выгоревший и разуверившийся в своем предназначении. Фильм собирает Хатченса по кусочкам: неунывающий друг, случайный знакомый с проницательным взглядом, бойфренд-единомышленник, партнер с неутолимой жаждой нового, музыкант от бога и звезда с первого появления перед публикой.
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Информация
СтранаАвстралия, Великобритания
КачествоFull HD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.3 IMDb
- РЛРежиссёр
Ричард
Ловенштейн
- МХАктёр
Майкл
Хатченс
- ЭФАктёр
Эндрю
Фэррисс
- ЛГАктёр
Лиам
Галлахер
- МБАктриса
Мишель
Беннетт
- ДМАктриса
Дженни
Моррис
- НЛАктёр
Ник
Лоне
- НСАктёр
Ник
Сонрой
- РЛСценарист
Ричард
Ловенштейн
- ДБПродюсер
Джон
Батсек
- РЛПродюсер
Ричард
Ловенштейн
- МБПродюсер
Майкен
Бэйрд
- РЛМонтажёр
Ричард
Ловенштейн
- ЛММонтажёр
Линн-Мэри
Милберн
- УЭКомпозитор
Уоррен
Эллис