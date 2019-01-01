Майкл Хатченс: Mystify! (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Самым большим страхом Майкла Хатченса было одиночество — об этом говорят все, кто его знал. Он почти никогда не оставался один, но жизнь наедине со всеми оборвалась трагически — лидер INXS покончил с собой, выгоревший и разуверившийся в своем предназначении. Фильм собирает Хатченса по кусочкам: неунывающий друг, случайный знакомый с проницательным взглядом, бойфренд-единомышленник, партнер с неутолимой жаждой нового, музыкант от бога и звезда с первого появления перед публикой.



Майкл Хатченс: Mystify! смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.