Актёры и съёмочная группа фильма «Материнский инстинкт»
Актёры
АктрисаAlice Brunelle
Верле БатенсVeerle Baetens
АктрисаCéline Geniot
Анн КосенсAnne Coesens
АктёрSimon Brunelle
Мехди НеббуMehdi Nebbou
АктёрDamien Geniot
Арье ВортхальтерArieh Worthalter
АктёрTheo (в титрах: Jules Lefebvres)
Жюль ЛефеврJules Lefebvre
АктёрMaxime
Луан АдамLuan Adam
АктрисаJeanne la mère de Simon
Анник БланштоAnnick Blancheteau
Актёр
Жаки ДруоJacky Druaux
АктёрMédecin chef