Материнский инстинкт
Актёры и съёмочная группа фильма «Материнский инстинкт»

Режиссёры

Оливье Массе-Депасс

Olivier Masset-Depasse
Режиссёр

Актёры

Верле Батенс

Veerle Baetens
АктрисаAlice Brunelle
Анн Косенс

Anne Coesens
АктрисаC&eacute;line Geniot
Мехди Неббу

Mehdi Nebbou
АктёрSimon Brunelle
Арье Вортхальтер

Arieh Worthalter
АктёрDamien Geniot
Жюль Лефевр

Jules Lefebvre
АктёрTheo (в титрах: Jules Lefebvres)
Луан Адам

Luan Adam
АктёрMaxime
Анник Бланшто

Annick Blancheteau
АктрисаJeanne la mère de Simon
Жаки Друо

Jacky Druaux
Актёр
Доминик Ронгво

Dominique Rongvaux
АктёрMédecin chef

Сценаристы

Джордано Гедерлини

Giordano Gederlini
Сценарист
Оливье Массе-Депасс

Olivier Masset-Depasse
Сценарист

Продюсеры

Жак-Анри Бронкар

Jacques-Henri Bronckart
Продюсер
Оливье Бронкар

Olivier Bronckart
Продюсер
Филипп Логи

Philippe Logie
Продюсер
Барт Ван Лангендонк

Bart Van Langendonck
Продюсер

Актёры дубляжа

Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Лариса Некипелова

Актриса дубляжа
Владимир Рыбальченко

Актёр дубляжа
Андрей Бархударов

Актёр дубляжа
Тимофей Звягольский

Актёр дубляжа

Художники

Анна Фальгер

Anna Falguères
Художница