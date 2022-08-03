Маска (фильм, 1994) смотреть онлайн

Культовая экцентрическая комедия 90х годов. Скромный клерк Стенли Ипкисс находит волшебную маску бога Локи. Надев маску, молодой человек преображается в зеленоголового трикстера, преодолевает все свои комплексы и попадает в серьезную передрягу с участием полиции и местного бандита Тайрелла.

