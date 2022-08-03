История об открытии, достигнутом на стыке многих наук: кибернетики, астрофизики, телепатии и ветеринарии. Советскими учeными сделано сенсационное открытие — спроектирован прибор «ТВ — 1» (транзистор времени). Пробные образцы были замаскированны в бытовых предметах.

