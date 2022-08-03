Машинка времени
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Машинка времени

Машинка времени (фильм, 1967) смотреть онлайн бесплатно

9.11967, Машинка времени
Мультфильм, Короткометражка22 мин6+

О фильме

История об открытии, достигнутом на стыке многих наук: кибернетики, астрофизики, телепатии и ветеринарии. Советскими учeными сделано сенсационное открытие — спроектирован прибор «ТВ — 1» (транзистор времени). Пробные образцы были замаскированны в бытовых предметах.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм, Короткометражка
Качество
SD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb