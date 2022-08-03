Машинка времени (фильм, 1967) смотреть онлайн бесплатно
9.11967, Машинка времени
Мультфильм, Короткометражка22 мин6+
О фильме
История об открытии, достигнутом на стыке многих наук: кибернетики, астрофизики, телепатии и ветеринарии. Советскими учeными сделано сенсационное открытие — спроектирован прибор «ТВ — 1» (транзистор времени). Пробные образцы были замаскированны в бытовых предметах.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм, Короткометражка
КачествоSD
Время22 мин / 00:22
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ЗБРежиссёр
Зинаида
Брумберг
- ВБРежиссёр
Валентина
Брумберг
- Актёр
Георгий
Вицин
- ЛСАктёр
Лев
Свердлин
- ВСАктёр
Вадим
Синявский
- АПАктёр
Анатолий
Папанов
- Актёр
Евгений
Весник
- АКАктёр
Алексей
Консовский
- Актёр
Александр
Ширвиндт
- МССценарист
Морис
Слободской
- ЯКСценарист
Яков
Костюковский
- ФИПродюсер
Федор
Иванов
- НММонтажёр
Нина
Майорова
- БКОператор
Борис
Котов
- АВКомпозитор
Александр
Варламов