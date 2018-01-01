Wink
Детям
Маша больше не лентяйка
Актёры и съёмочная группа фильма «Маша больше не лентяйка»

Актёры и съёмочная группа фильма «Маша больше не лентяйка»

Режиссёры

Лев Мильчин

Лев Мильчин

Режиссёр

Актёры

Зинаида Нарышкина

Зинаида Нарышкина

АктрисаМаша
Василий Ливанов

Василий Ливанов

АктёрКукушка / Водитель автобуса

Сценаристы

Софья Прокофьева

Софья Прокофьева

Сценарист

Продюсеры

Любовь Бутырина

Любовь Бутырина

Продюсер

Художники

Лев Мильчин

Лев Мильчин

Художник

Монтажёры

Ольга Василенко

Ольга Василенко

Монтажёр

Операторы

Михаил Друян

Михаил Друян

Оператор

Композиторы

Ян Френкель

Ян Френкель

Композитор