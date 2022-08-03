Марвин, Марвин. Баскетбол (фильм, 2012) смотреть онлайн

Wink
Марвин, Марвин. Баскетбол

2012, Marvin Marvin
Фантастика21 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

История о юном инопланетянине, которого родители отправили на Землю, чтобы спасти от злых пришельцев, захвативших родную планету. Его приютило семейство Форманов — типичная американская семья из городского предместья.

Жанр
Фантастика
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

3.4 КиноПоиск
2.4 IMDb

