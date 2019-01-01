Мартин Иден (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Вольная экранизация хрестоматийного романа Джека Лондона, в которой действие в отличие от книги разворачивается не в Калифорнии, а в Неаполе начала ХХ века. 21-летний моряк Мартин Иден вступается в драке за молодого аристократа Артуро Орсини, и тот в благодарность приглашает своего спасителя в гости. Попав в богатый дом Орсини, Мартин влюбляется в сестру Артуро Елену и решает во что бы то ни стало достичь высокого социального статуса и еe расположения. Он изо всех сил занимается самообразованием и сочинительством, чтобы покорить литературный Олимп, не подозревая, как одиноко бывает на вершине…
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Информация
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ПМРежиссёр
Пьетро
Марчелло
- ЛМАктёр
Лука
Маринелли
- ДКАктриса
Джессика
Кресси
- ВНАктёр
Винченцо
Немолато
- МЛАктёр
Марко
Леонарди
- ДСАктриса
Дениз
Сардиско
- КПАктриса
Кармен
Поммелла
- АРАктриса
Аутилия
Раньери
- ЭВАктриса
Элизабетта
Вальгои
- ПРАктёр
Пьетро
Рагуза
- СПАктёр
Савино
Папарелла
- МБСценарист
Маурицио
Брау�ччи
- ПМСценарист
Пьетро
Марчелло
- ДЛСценарист
Джек
Лондон
- ПМПродюсер
Пьетро
Марчелло
- ТОПродюсер
Томас
Ордонно
- МВПродюсер
Михаэль
Вебер
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- МКАктриса дубляжа
Маргарита
Кумыш
- ВПАктёр дубляжа
Вадим
Прохоров
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- ЮЗАктриса дубляжа
Юлия
Зоркина
- РДХудожник
Роберто
Де Анджелис
- ФФМонтажёр
Фабрицио
Федерико
- ФДОператор
Франческо
Ди Джакомо
- ПМКомпозитор
Паоло
Марзокки
- ММКомпозитор
Марко
Мессина