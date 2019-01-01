Мартин Иден (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Вольная экранизация хрестоматийного романа Джека Лондона, в которой действие в отличие от книги разворачивается не в Калифорнии, а в Неаполе начала ХХ века. 21-летний моряк Мартин Иден вступается в драке за молодого аристократа Артуро Орсини, и тот в благодарность приглашает своего спасителя в гости. Попав в богатый дом Орсини, Мартин влюбляется в сестру Артуро Елену и решает во что бы то ни стало достичь высокого социального статуса и еe расположения. Он изо всех сил занимается самообразованием и сочинительством, чтобы покорить литературный Олимп, не подозревая, как одиноко бывает на вершине…



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