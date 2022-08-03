Марта, Марси Мэй, Марлен
Wink
Фильмы
Марта, Марси Мэй, Марлен

Марта, Марси Мэй, Марлен (фильм, 2011) смотреть онлайн

6.82011, Martha Marcy May Marlene
Триллер, Драма97 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Сбежав из секты и от еe харизматичного лидера, Марта пытается восстановиться и вернуться к нормальной жизни. Она ищет поддержки у старшей сестры Люси и еe мужа, с которыми давно не общалась, но не находит сил признаться им в истинной причине своего долгого отсутствия. Она убеждена, что члены секты еe преследуют. Мучительные воспоминания, не дающие девушке покоя, перерастают в паранойю, и граница между реальностью и иллюзией постепенно размывается.

Страна
США
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Марта, Марси Мэй, Марлен»