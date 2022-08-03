Марта, Марси Мэй, Марлен (фильм, 2011) смотреть онлайн
6.82011, Martha Marcy May Marlene
Триллер, Драма97 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Сбежав из секты и от еe харизматичного лидера, Марта пытается восстановиться и вернуться к нормальной жизни. Она ищет поддержки у старшей сестры Люси и еe мужа, с которыми давно не общалась, но не находит сил признаться им в истинной причине своего долгого отсутствия. Она убеждена, что члены секты еe преследуют. Мучительные воспоминания, не дающие девушке покоя, перерастают в паранойю, и граница между реальностью и иллюзией постепенно размывается.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ШДРежиссёр
Шон
Дуркин
- ЭОАктриса
Элизабет
Олсен
- КЭАктёр
Кристофер
Эбботт
- Актёр
Брэйди
Корбет
- ХДАктёр
Хью
Дэнси
- МДАктриса
Мария
Диззия
- ДГАктриса
Джулия
Гарнер
- Актёр
Джон
Хоукс
- Актриса
Луиза
Краузе
- СПАктриса
Сара
Полсон
- АДАктёр
Адам
Дэвид Томпсон
- ШДСценарист
Шон
Дуркин
- АКПродюсер
Антонио
Кампос
- ПКПродюсер
Патрик
Каннингэм
- КМПродюсер
Крис
Майбах
- ДМПродюсер
Джош
Монд
- ДГХудожник
Джонатан
Гуггенхейм
- ДТХудожник
Дэвид
Табберт
- ЗСМонтажёр
Захари
Стюарт-Понтье
- ДБКомпозитор
Дэнни
Бенси
- СЮКомпозитор
Сондер
Юрриаанс