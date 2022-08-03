Марли и я 2 (фильм, 2011) смотреть онлайн

Лабрадор Марли – еще совсем щеночек. Воспитанием милого непоседы занимается Боди Гроган, который попутно приглядывает за своим старым дедушкой. Катаясь на скейте, парень знакомится с Кэйси, которая рассказывает ему о престижных соревнованиях между щенками. Марли и Боди готовятся побеждать.

