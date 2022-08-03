Марли и я 2
Wink
Детям
Марли и я 2

Марли и я 2 (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.92011, Marley & Me: The Puppy Years
Комедия, Семейный82 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Лабрадор Марли – еще совсем щеночек. Воспитанием милого непоседы занимается Боди Гроган, который попутно приглядывает за своим старым дедушкой. Катаясь на скейте, парень знакомится с Кэйси, которая рассказывает ему о престижных соревнованиях между щенками. Марли и Боди готовятся побеждать.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Кино для детей
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

4.1 КиноПоиск
3.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Марли и я 2»