Мария до Каллас (фильм, 2017) смотреть онлайн
9.02017, Maria by Callas
Документальный, Музыка113 мин18+
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О фильме
Документальный фильм Тома Вольфа о величайшей оперной диве прошлого века, созданный к сороковой годовщине со дня смерти Каллас. Режиссер три года путешествовал по миру в поисках редких архивных материалов и неизвестных интервью певицы, благодаря чему картина получилась честной и откровенной.
СтранаФранция
ЖанрДокументальный, Биография, Музыка
КачествоSD
Время113 мин / 01:53
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.2 IMDb