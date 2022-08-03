Мария до Каллас
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Мария до Каллас

Мария до Каллас (фильм, 2017) смотреть онлайн

9.02017, Maria by Callas
Документальный, Музыка113 мин18+

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О фильме

Документальный фильм Тома Вольфа о величайшей оперной диве прошлого века, созданный к сороковой годовщине со дня смерти Каллас. Режиссер три года путешествовал по миру в поисках редких архивных материалов и неизвестных интервью певицы, благодаря чему картина получилась честной и откровенной.

Страна
Франция
Жанр
Документальный, Биография, Музыка
Качество
SD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.2 IMDb