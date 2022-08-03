Документальный фильм Тома Вольфа о величайшей оперной диве прошлого века, созданный к сороковой годовщине со дня смерти Каллас. Режиссер три года путешествовал по миру в поисках редких архивных материалов и неизвестных интервью певицы, благодаря чему картина получилась честной и откровенной.

