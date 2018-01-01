Wink
Мария до Каллас
Актёры и съёмочная группа фильма «Мария до Каллас»

Режиссёры

Том Вольф

Tom Volf
Режиссёр

Актёры

Фанни Ардан

Fanny Ardant
Актрисаозвучка
Джойс ДиДонато

Joyce DiDonato
АктрисаMaría Callas
Мария Каллас

Maria Callas
Актриса
Дэвид Фрост

David Frost
Актёр
Эдвард Р. Марроу

Edward R. Murrow
Актёр
Эльвира де Идальго

Elvira de Hidalgo
Актриса
Рудольф Бинг

Rudolf Bing
Актёр
Аристотель Онассис

Aristotle Onassis
Актёр

Продюсеры

Тьерри Бизот

Thierry Bizot
Продюсер
Эммануэль Чейн

Emmanuel Chain
Продюсер
Том Вольф

Tom Volf
Продюсер

Монтажёры

Дженис Джонс

Janice Jones
Монтажёр