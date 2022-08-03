Марина Абрамович: В присутствии художника
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Марина Абрамович: В присутствии художника

Марина Абрамович: В присутствии художника (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Marina Abramovic: The Artist Is Present
Документальный, Исторический101 мин18+

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О фильме

Документальный фильм о югославской «бабушке перформанса» Марине Абрамович. В центре повествования — акция 2010 года, в ходе которой Абрамович в течение трех месяцев безвылазно находилась в выставочном зале, и каждый посетитель мог сесть напротив нее и заглянуть в глаза художнице.

Страна
США
Жанр
Исторический, Документальный, Биография
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb