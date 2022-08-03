Марина Абрамович: В присутствии художника (фильм, 2012) смотреть онлайн

Документальный фильм о югославской «бабушке перформанса» Марине Абрамович. В центре повествования — акция 2010 года, в ходе которой Абрамович в течение трех месяцев безвылазно находилась в выставочном зале, и каждый посетитель мог сесть напротив нее и заглянуть в глаза художнице.

