Главный герой, студент-историк Томас Леви захвачен учебой, он любит бегать по утрам и скучает по своему старшему брату, который живет далеко и в совсем другом мире… Он еще не подозревает во что окажется втянут. Сможет ли он выдержать схватку с преследующим его опасным нацистским преступником?

