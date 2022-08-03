Марафонец
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Марафонец

Марафонец (фильм, 1976) смотреть онлайн

1976, Marathon Man
Триллер, Драма120 мин18+

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О фильме

Главный герой, студент-историк Томас Леви захвачен учебой, он любит бегать по утрам и скучает по своему старшему брату, который живет далеко и в совсем другом мире… Он еще не подозревает во что окажется втянут. Сможет ли он выдержать схватку с преследующим его опасным нацистским преступником?

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
120 мин / 02:00

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.4 IMDb