Марафонец (фильм, 1976) смотреть онлайн
1976, Marathon Man
Триллер, Драма120 мин18+
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О фильме
Главный герой, студент-историк Томас Леви захвачен учебой, он любит бегать по утрам и скучает по своему старшему брату, который живет далеко и в совсем другом мире… Он еще не подозревает во что окажется втянут. Сможет ли он выдержать схватку с преследующим его опасным нацистским преступником?
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ДШРежиссёр
Джон
Шлезингер
- Актёр
Дастин
Хоффман
- ЛОАктёр
Лоуренс
Оливье
- Актёр
Рой
Шайдер
- УДАктёр
Уильям
Дивэйн
- МКАктриса
Марта
Келлер
- ФУАктёр
Фриц
Уивер
- РБАктёр
Ричард
Брайт
- МЛАктёр
Марк
Лоуренс
- АДАктёр
Аллен
Джозеф
- ТГАктёр
Тито
Гойя
- УГСценарист
Уильям
Голдман
- Продюсер
Роберт
Эванс
- ДДПродюсер
Джордж
Джастин
- ЭРХудожница
Энн
Рот
- ДГХудожник
Джордж
Гейнс
- ДКМонтажёр
Джим
Кларк
- КЛОператор
Конрад
Л. Холл