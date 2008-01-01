Марадона (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

В фильме рассказывается о жизни Диего Марадоны. Хронологический принцип не соблюдается. Хроника сочетается с диалогами, музыкой, мини-роликами. Отдельно освещены борьба с наркотической зависимостью, семья, дружба с Уго Чавесом и Фиделем Кастро, политические взгляды, история с «рукой Бога».



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