Марадона (фильм, 2008) смотреть онлайн
7.52008, Maradona by Kusturica
Документальные, Спорт91 мин18+
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Сюжет
В фильме рассказывается о жизни Диего Марадоны. Хронологический принцип не соблюдается. Хроника сочетается с диалогами, музыкой, мини-роликами. Отдельно освещены борьба с наркотической зависимостью, семья, дружба с Уго Чавесом и Фиделем Кастро, политические взгляды, история с «рукой Бога».
Марадона смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаИспания, Франция
КачествоFull HD
ЖанрыСпорт, Документальные
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb