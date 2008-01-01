Манолете (фильм, 2008) смотреть онлайн
8.52008, Manolete
Драма, Мелодрама87 мин18+
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О фильме
Байопик о жизни легендарного матадора Мануэля Родригеза Санчеса и его пассии, актрисы Люпе Сино, про которую говорили: «На треть она Ава Гарднер, на треть — Кармен и на треть — большая проблема!».
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Рейтинг
7.2 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ММРежиссёр
Менно
Мейес
- Актёр
Эдриан
Броуди
- Актриса
Пенелопа
Крус
- ССАктёр
Сантьяго
Сегура
- Актриса
Энн
Митчелл
- ХЛАктёр
Хосеп
Линуэса
- ХЭАктёр
Хуан
Эчанове
- ПКАктёр
Педро
Касабланк
- НААктёр
Начо
Альдегуэр
- ЭААктёр
Энрике
Арсе
- ТПАктёр
Томас
Поцци
- ММСценарист
Менно
Мейес
- АВПродюсер
Андрес
Висенте Гомес
- ВАПродюсер
Виктор
Альбарран
- Продюсер
Тарак
Бен Аммар
- СГХудожница
Соня
Гранде
- СЛМонтажёр
Сильви
Ландра
- РДОператор
Роберт
Д. Йоумен
- ГЯКомпозитор
Габриэль
Яред