Манолете (фильм, 2008) смотреть онлайн

Байопик о жизни легендарного матадора Мануэля Родригеза Санчеса и его пассии, актрисы Люпе Сино, про которую говорили: «На треть она Ава Гарднер, на треть — Кармен и на треть — большая проблема!».



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