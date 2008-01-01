Манолете
Wink
Фильмы
Манолете

Манолете (фильм, 2008) смотреть онлайн

8.52008, Manolete
Драма, Мелодрама87 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Байопик о жизни легендарного матадора Мануэля Родригеза Санчеса и его пассии, актрисы Люпе Сино, про которую говорили: «На треть она Ава Гарднер, на треть — Кармен и на треть — большая проблема!».

Манолете смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Испания, Великобритания, Франция, США, Германия
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Манолете»