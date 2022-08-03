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Манглхорн

Манглхорн (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Manglehorn
Драма93 мин18+

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О фильме

Эй Джей Манглхорн, на первый взгляд, ничем не примечательный, стареющий человек, тихо живущий в маленьком городе. Но у этого старика богатое прошлое: в молодости он был преступником, и однажды должен был сделать главный выбор в жизни — между любовью женщины его мечты и «большой работой»…

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.5 IMDb