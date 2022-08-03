Эй Джей Манглхорн, на первый взгляд, ничем не примечательный, стареющий человек, тихо живущий в маленьком городе. Но у этого старика богатое прошлое: в молодости он был преступником, и однажды должен был сделать главный выбор в жизни — между любовью женщины его мечты и «большой работой»…

