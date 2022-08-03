Манглхорн (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Manglehorn
Драма93 мин18+
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О фильме
Эй Джей Манглхорн, на первый взгляд, ничем не примечательный, стареющий человек, тихо живущий в маленьком городе. Но у этого старика богатое прошлое: в молодости он был преступником, и однажды должен был сделать главный выбор в жизни — между любовью женщины его мечты и «большой работой»…
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ДГРежиссёр
Дэвид
Гордон Грин
- Актёр
Аль
Пачино
- Актриса
Холли
Хантер
- ХКАктёр
Хармони
Корин
- Актёр
Крис
Мессина
- СГАктриса
Скайлар
Гаспер
- БМАктёр
Брайан
Мейс
- ГТАктёр
Герк
Тревино
- АВАктёр
Анджела
Вудс
- МВАктриса
Мариса
Варела
- СААктриса
Сэнди
Авила
- ДГПродюсер
Дэвид
Гордон Грин
- ДЛХудожник
Джошуа
Локи
- ДНХудожница
Джилл
Ньюэлл
- ТООператор
Тим
Орр
- ДУКомпозитор
Дэвид
Уинго