Мамочка серийный убийца (Мамочка-маньячка-убийца)
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Мамочка серийный убийца (Мамочка-маньячка-убийца)

Мамочка серийный убийца (Мамочка-маньячка-убийца) (фильм, 1994) смотреть онлайн

7.91994, Serial Mom
Триллер, Криминал86 мин18+

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О фильме

Типичная американская семья — как в рекламе. Большой дом в Балтиморе. Мамочка-домохозяйка: милая, любящая и настолько безупречная, что того и гляди запоет. Да, вот еще: когда детишки уходят в школу а муж на работу, она… убивает.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мамочка серийный убийца (Мамочка-маньячка-убийца)»