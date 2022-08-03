Мамочка серийный убийца (Мамочка-маньячка-убийца) (фильм, 1994) смотреть онлайн
7.91994, Serial Mom
Триллер, Криминал86 мин18+
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О фильме
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ДУРежиссёр
Джон
Уотерс
- Актриса
Кэтлин
Тёрнер
- СУАктёр
Сэм
Уотерстон
- РЛАктриса
Рики
Лейк
- МЛАктёр
Мэттью
Лиллард
- СМАктёр
Скотт
Морган
- УМАктёр
Уолт
Макферсон
- ДУАктёр
Джастин
Уэйлин
- ПДАктриса
Патриция
Даннок
- ЛХАктёр
Лонни
Хорси
- МСАктриса
Минк
Стоул
- ДУСценарист
Джон
Уотерс
- ДФПродюсер
Джон
Фидлер
- ДМПродюсер
Джозеф
М. Караччоло мл.
- ПМПродюсер
Пэт
Моран
- ДДХудожник
Дэвид
Дж. Бомба
- ВСХудожник
Ван
Смит
- ЭХМонтажёр
Эрика
Хаггинс
- РМОператор
Роберт
М. Стивенс
- Композитор
Бэзил
Поледурис